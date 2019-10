Tilburgers mogen mogelijk al op hun zestiende stemmen en in de raad

Dat vloeit voort uit een initiatiefvoorstel van de eenmansfractie van ONS Tilburg. Indiener Linda Oerlemans wil op die manier jongeren meer proberen te betrekken bij de lokale politiek. ,,Duizenden jongeren protesteren wereldwijd tegen de plannen van de gevestigde orde. Of het nu gaat om het klimaat, studieschulden of meer zekerheid in werk. Laten we hen een stem geven, ook in de gemeenteraad.”