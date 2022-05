Tilburgers ontsluiten verhalen van overlevenden holocaust: ‘Auschwitz is het verhaal van ons allemaal’

update Man (49) verdacht van bedreiging, politie vindt vuurwapens en drugs in zijn huis in Kaatsheu­vel

SPRANG-CAPELLE/KAATSHEUVEL - Een 49-jarige man is donderdag rond 19.00 uur aangehouden op de Winterdijk in Sprang-Capelle. Volgens een politiewoordvoerder zou hij een bedreiging vormen en ‘vuurwapengevaarlijk’ zijn. Zijn woning aan de Berndijksestraat in Kaatsheuvel is later doorzocht door de recherche.

2 mei