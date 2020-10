Tilburgers van 10 leren denken over Peerke Donders (en over zijn standbeeld)

Als je het begrip godsdienstvrijheid aan de kinderen wil uitleggen, dan heb je misschien wel genoeg aan een paar korte zinnen. ‘Er zijn nu Surinamers die in God geloven. En die in winti geloven, of in allebei. Of in niets. Gelukkig mag dat, in deze tijd, allemaal.’ Zo staan ze in een werkboekje dat binnenkort op de tafels ligt van leerlingen in groep 6 van Tilburgse basisscholen.