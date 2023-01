Tilburgs bedrijf BTT neemt containerterminal in Bergen op Zoom over

BTT koopt het de terminal van Van den Bosch uit Erp. Het Tilburgse bedrijf heeft al plekken voor containeroverslag in Tilburg, Eindhoven, Weert en Polen. Ook heeft het bedrijf een kantoor in China, waar BTT een treindienst vanuit Tilburg mee onderhoudt.

Zelf bouwt BTT al aan een terminal voor de scheepvaart in Bergen op Zoom. Nu neemt het bedrijf dus ook de naastgelegen containerterminal over van Van Den Bosch, waarmee één grote locatie ontstaat voor de overslag van containers. In totaal heeft het BTT daarmee nu een gebied van 66.000 vierkante meter met een magazijn van 5000 vierkante meter in West-Brabant. Er is ruimte voor de overslag van 25.000 containers. Alle medewerkers en activiteiten van Van den Bosch worden gewoon doorgezet, benadrukt BTT.