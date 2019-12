Tilburgs bedrijf Building Blocks verhuist naar Spoorzone als aanjager in digitale technologie

Tilburgse Koerier stopt na 63 jaar. Deze week laatste edi­tie

13:08 TILBURG - De Tilburgse Koerier is na 63 jaar gestopt. Het huis-aan-huisblad ligt deze week voor het laatst in de brievenbussen bij woningen in de stad. Volgens eigenaar/uitgever Joost de Beer is het bedrijfseconomisch niet haalbaar om het weekblad te laten voortbestaan. Bij de Koerier werken tien mensen, drie van hen hebben een nieuwe baan gevonden.