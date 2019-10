Tilburgs bedrijf Leseman Car Care springt rivieren over: auto's maar ook mensen oplappen

Ook Blokker vertrekt uit winkelhart Goirle. Wat nu? ‘We moeten samen op weg naar sterke Hovel’

11:56 GOIRLE - Nu de Blokker stopt in winkelcentrum De Hovel in Goirle, denken centrummanager en gemeente mee om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden. ,,We hebben een gemeenschappelijk belang. We moeten de voorzieningen op peil houden", vindt centrummanager Rob van Amelsfoort.