Tilburgs bedrijf Loket.nl is de motor achter 1,2 miljoen salarisstroken

Hoera, het nieuwe salaris komt er aan! Rond de 25ste januari valt het digitaal binnen. Het verheugende nieuws: het is netto zo’n vier tientjes gegroeid. Nou ja, nieuws... Het stond begin deze maand al in alle kranten. Bij Loket.nl in Tilburg hadden ze dat ook wel de wereld in willen slingeren. ,,Maar een ander bedrijf was ons voor”, zegt consultant Igor Timmermans. ,,Het scheelde maar een paar uurtjes, jammer. Het is elk jaar weer een spel: wie kan als eerste het nieuwe loonstrookje duiden?”