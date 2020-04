Tilburgs bedrijf schenkt 100.000 mondkapjes aan verpleeg- en verzorgingshuizen

Nooteboom, die voor zijn bedrijf met grote regelmaat in China komt, zag de coronacrisis daar ontstaan. ,,En later zagen we het ook in Nederland verkeerd gaan. Als je dan iets hoort over tekorten, dan wil je graag iets doen.” Dus spark hij zijn netwerk aan. Met succes. ,,Al was het niet meteen succesvol, pas toen ik tegen de Chinese leveranciers zei dat ik ze graag wilde doneren, kreeg ik voorrang.”

Tegengehouden

Maar met alleen bestellen heb je ze nog niet in Nederland, ondervond de directeur van het 168 jaar oude familiebedrijf. ,,De Chinese overheid greep in en wilde zelf bepalen waar mondkapjes en medische spullen naartoe gaan. Dus werd de verzending twee weken geleden tegengehouden.” Uiteindelijk arriveerden ze toch, dus overhandigde Nooteboom ze onder toeziend oog van wethouder Rolph Dols aan de zorginstellingen. Nooteboom: ,,We moeten dit gewoon doen voor de mensen in de zorg, ook al is het maar een druppel op een gloeiende plaat.”

De zorginstellingen zijn er maar wat blij mee, zo zegt een woordvoerster van Thebe. ,,Ze zijn schaars en ziekenhuizen hebben voorrang terwijl wij ze ook nodig hebben. Dus het is heel fijn dat iemand de moeite heeft genomen om ze voor ons te regelen, want dat is echt niet makkelijk.”