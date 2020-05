Tilburgs bedrijf scoort tot in Amerika met dispenserpaal

Vredespijp vervangt strijdbijl: bos bij Villa Vredelust in Tilburg krijgt er deze keer bomen bij

7:58 TILBURG - De strijdbijl is zo goed als opgeborgen. In de nasleep van de geruchtmakende bomenkap worden er in het najaar 67 bomen geplant in het bos rond restaurant Villa Vredelust dat binnenkort opent. Het parkeerterrein schuift op naar de rand. ,,Een flink compromis.”