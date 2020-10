Tilburgs echtpaar hield relatie jarenlang geheim

TILBURG - Feest in Tilburg! Dré en Miet Schapendonk - Weijtmans zijn 65 jaar getrouwd. Zo'n 72 jaar geleden, toen Miet pas veertien jaar oud was, vond de eerste ontmoeting plaats in Udenhout. Jarenlang moesten ze elkaar in het geheim ontmoeten. Ze hielden het goed vol, totdat ze die ene keer om 04.00 uur door Miets vader betrapt werden tijdens het melken van de koeien. Dré rende weg zo hard hij kon.

Geheel tegen de verwachtingen in werd Dré op oudejaarsavond uitgenodigd om te komen 'doorkaarten'. In eerste instantie werd gedacht dat hij voor de oudere drie zussen kwam, maar toen Miets moeder merkte dat hij er voor haar jongste dochter was, werd die naar bed gestuurd. Door een spleet in de zoldervloer zag Miet haar grote, onbereikbare liefde.

Onbereikbaar werd bereikbaar toen Miets moeder op haar sterfbed met vader regelde dat Dré weer welkom was. Eindelijk: ze mochten samen zijn. Ze werden officieel een paar en bezegelden hun liefde op 13 oktober 1955 met een huwelijk. In de jaren die volgden kregen ze vijf dochters. En die zorgden later weer voor zeven kleinkinderen.

Werkzame leven

Dré was vrachtwagenchauffeur van beroep en werd geselecteerd om de eerste euro's uit te rijden. Hij is een beer van een vent en die hadden ze daar dringend nodig. Apetrots was hij in zijn mooie pakkie. Tijdens zijn laatste rit was hij al over de 80. Miet is een goede naaister. Maar omdat haar moeder het tientje voor de examendag niet wilde betalen - 'want had Mietje nou aan zo'n diploma?' - kon Miet tot haar grote verdriet haar naaistudie niet voltooien. Gelukkig kreeg ze vijf dochters. Even passen, en hup, daar hingen de volgende ochtend weer vijf originele jurkjes aan de gordijnrail.

Goede balans

De balans tussen Dré (88) en Miet (86) is altijd goed geweest. Zij houdt de wind eronder en hij zorgt dat ze iedere dag een fietstochtje maken. In het verleden hebben ze jarenlang geskied. Ze sliepen dan niet in een hotel - hun honden Loekie en Pukkie waren daar immers niet welkom - maar in een caravan in de buurt van de pistes. Een andere passie die de twee samen delen, is de liefde voor het tuinieren. Elk jaar verpot Dré, tot Miets grote vreugde, de viooltjes in de winter en de geraniums in de zomer. En dat is dan ook het enige wat ze met geraniums doen. Erachter zitten is er bij dit echtpaar voorlopig niet bij. Samen op de fiets, al zingend de Duinen door en het Bels Lijntje af tot aan Alphen, houdt hen op de been.

Dré en Miet Schapendonk uit Tilburg © Privefoto