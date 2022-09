Tilburgs echtpaar verdacht van mishandelen en verwaarlozen honden, één hond ingeslapen

TILBURG - In de Tilburgse wijk Reeshof is donderdagmiddag een 38-jarige inwoner aangehouden op verdenking van mishandeling en verwaarlozing van twee honden. Zijn 34-jarige vrouw wordt ook als verdachte gezien. Eén hond is na overleg ingeslapen.

Agenten waren donderdag op een melding afgegaan over een ruzie op straat in Tilburg. De politie trof twee mannen aan die inderdaad woorden met elkaar hadden. De twee zijn bekenden van elkaar. Om uit te zoeken wat er nou precies aan de hand was, gingen de agenten de woning van een van de mannen binnen. Daar zagen ze in de tuin twee verzwakte honden lopen.

Medewerkers van de Dierenambulance werden ingeschakeld om de beesten naar een dierenarts te brengen. De 34-jarige vrouw ging mee naar de dierenarts. Beide dieren waren oud en behoorlijk mager. Bij de dierenarts bleek dat één van de honden een gezwel in zijn poot had en daardoor veel pijn had. De hond is na overleg met de eigenaresse ingeslapen.

Overleg met Dierenpolitie

Na overleg met agenten van de Dierenpolitie is de andere hond, met medicijnen, teruggegeven aan de vrouw. Ze wordt wel als verdachte gezien en wordt op een later moment verhoord door de politie. Haar 38-jarige man werd aangehouden en heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd. Hij is vervolgens vrijgelaten.

Justitie zal op een later moment beslissen of en hoe het tweetal gestraft wordt. Ook wordt nog onderzocht of het stel voor de tweede hond kan blijven zorgen.