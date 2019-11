Tilburgs familiebedrijf Van Eerd krijgt predicaat koninklijk

Van Eerd is gespecialiseerd in het drukken van verpakkingen voor de farmaceutische industrie en is op dat gebied momenteel marktleider in Nederland. Het bedrijf werd in 1919 opgericht door Bernardus Simon van Eerd, vanuit diens huis aan de Stedekestraat. Inmiddels staat de derde generatie Van Eerd aan het roer en is de onderneming gevestigd op industrieterrein Kraaiven.