Tilburgs Film Festival heet voortaan Zuidelijk Film Festival

Tijdens de derde editie is niet alleen aandacht voor Tilburgse en andere Brabantse filmmakers, het festival belicht voortaan ook films die gemaakt zijn in Zeeland, Limburg en Vlaanderen. Daarmee wil het festival een brug slaan tussen deze regio's.

Dicht bij de grens

Festivaldirecteur Jan van Gorkum: ,,Om als festival te groeien, meer films te vertonen en een breder publiek aan te trekken, kiezen we voor een nieuwe opzet. ,,Samenwerking met andere organisaties en festivals uit het zuiden is voor ons zeer belangrijk. Door samen te werken kunnen we een bijzonder podium bieden voor makers uit het zuiden van het land. Gezien we in Tilburg dicht bij de grens met België zitten, was het voor ons ook een logische stap om onze zuiderburen bij het festival te betrekken.”