Tilburgs gezin werd wijs door onderwijsreis in camper: je moet 't samen doen

Stijgende lijn blijft, bijna 120.000 bezoekers voor De Pont in Tilburg

2 januari TILBURG - Museum De Pont in Tilburg blijft stijgende bezoekcijfers presenteren: in 2018 passeerden 118.773 bezoekers de kassa. In 2017 trok het museum 115.000 bezoekers. Een record is het overigens niet. In 2012, met top-tentoonstellingen van Anish Kapoor en Ai Weiwei, bezochten bijna 123.000 bezoekers het museum.