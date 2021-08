Tilburgs hofje zit met ree in de maag: ‘Het schiet zo de Korvelseweg op’

Woningen­plan bij Duvelhok jaagt buurt schrik aan: ‘Dit is buiten proportie’

7:30 TILBURG - Protestaffiches op de ramen hangen er al. Een handtekeningenactie is op gang gebracht. Omwonenden van textielmonument Duvelhok in Tilburg zijn in actie gekomen. Want ze zeggen zich rot geschrokken te zijn.