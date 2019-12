Tilburgs icoon Ut Rooie Bietje verdwijnt, maar het werk leeft straks voort op ‘de stadsakker’

,,Ut Rooie Bietje is niet alleen in de stad een icoon, maar ook bij ons. Het is een uitermate pijnlijke beslissing om er mee te stoppen”, zegt Harry Crielaars, directeur van stichting voor maatschappelijke opvang Traverse. ,,We hebben in de loop der jaren vijf keer geprobeerd een bedrijfsplan te maken om Ut Rooie Bietje open te houden. Dat deden we niet voor niets. Dit gaat ons aan het hart, maar het is wel noodzakelijk.” De tuinderij was verliesgevend. Vorig jaar zat die een ton in de min.