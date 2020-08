Tilburgs ijs: het geluksmomentje van de dag

Man rijdt twee lantaarnpa­len uit de grond in Tilburg, Burgemees­ter Letscher­weg afgezet

13:39 Aan de Burgemeester Letscherweg in Tilburg is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd met een automobilist. Een bestuurder reed met zijn auto twee lantaarnpalen omver, waarna de auto tot stilstand kwam. Hij raakte gewond en wordt nagekeken in het ziekenhuis.