Tilburgs jazzfestival Make It maakt zich op voor tweede editie: programma is compleet

VIDEOTILBURG - Het programma voor Make It, het jazzfestival in Tilburg, staat in de steigers. De tweede editie van het evenement dat vooral een podium biedt aan jonge muzikanten, is van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 september. De eerste dag in cafés in de binnenstad. de tweede dag in 013 én Paradox, de afsluitende dag bij Theaters Tilburg.

In Paradox speelt het Britse trio ENEMY met de muzikanten Petter Eldh, Kit Downes en James Maddren. In 013 speelt die avond de negenkoppige band Son Swagga met ritmesectie én blazerssectie, een mix van funk-fusion, spiritual jazz en videogame-music. Ook in 013: het Duits/Nederlandse traditioneel jazzcombo Doppler Trio.

Zevenkoppige band

Bij Theaters Tilburg staan de zaterdag erna zeven acts op de podia van de Studio zaal, de Schouwburgzaal, de foyer en de Audaxzaal. In de grote zaal spelen Red Light Society en Hendrik Lasure’s Warm Bad. De Vlaamse muzikant is al vanaf zijn twaalfde geïnteresseerd in jazz. Op Make It brengt hij nieuw gecomponeerd werk voor zijn zevenkoppige band, dat wil zeggen: een saxofoon/pianokwartet, bijgestaan door drie gitaren.

De Red Light Society is met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar een van de jongste bigbands met hoog niveau in Nederland. In Het het najaar van 2019 nemen de jonge muzikanten het project ‘Introducing The Band’ op. Op Make It in Tilburg geven ze een voorproefje.

Volledig scherm Een impressie van Make It Jazz Festival © Collectie Make It Jazz Festival

Talentvolle musici

De andere bands op zaterdagavond zijn: Tijs Klaasen Quintet, Muddy Grease, Valvetronic Brassband. Ook is er een programma met talentvolle musici waarbij de Tilburgse jazzmuzikant Jeroen van Vliet de curator is. DJ Phil Horneman draait in de foyer.

Energie

Make It geeft een podium aan jonge jazzmusici. ,,Daarbij is het bedoeling dat niet alleen het publiek geniet, maar ook de muzikanten een glimlach op hun gezicht toveren", zegt mede-organisator Irene de Vocht. ,,We willen dat die energie overkomt en dat het publiek ziet dat muzikanten plezier hebben.”

Volledig scherm Impressie van Make It Jazz Festival (2) © Collectie Make It Jazz Festival