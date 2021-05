Tilburgs lid songfestival-fanclub John van Uden maakt unieke editie mee: ‘Veel buitenlandse fans haakten af’

TILBURG - Uiteraard is John van Uden uit Tilburg er zaterdag 22 mei bij in Ahoy, voor de finale van het Eurovisie Songfestival. En ook de tweede halve finale vandaag zal hij live aanschouwen. Een mijlpaal voor Van Uden, bestuurslid van de officieel erkende fanclub voor songfestivalliefhebbers. Hij woonde sinds 2000 vijf edities bij, maar nu maakt hij het voor het eerst in Nederland mee.

Ja, het had gekund, in 1980. John van Uden was toen al jaren een fervent songfestival-fan en had er in theorie bij kunnen zijn toen het evenement plaatsvond in het Haagse Congresgebouw. Maar het kwam eenvoudigweg niet in hem op. Het idee dat hij nog eens nauw verweven met de organisatie van het Eurovisie Songfestival zou raken, was voor Van Uden helemaal ver weg.

Quote Zodra bekend werd dat het dit jaar doorgaat, kreeg iedereen die de vorige keer kaarten had gekocht een reserve­ringslink toege­stuurd John van Uden, Bestuur OGAE

Geld teruggekregen

De fanclub heet officieel OGAE (Organisation Génerale des Amateurs de l’Eurovision) en vertegenwoordigt Europese songfestivalfans bij de verdeling van de tickets. ,,In 2019 was er natuurlijk niks aan de hand. Toen hebben we ’n goede deal voor Nederlandse fans gemaakt. Die hebben, toen alles niet doorging, hun geld keurig teruggekregen. Zodra bekend werd dat het dit jaar doorgaat mét publiek erbij, kreeg iedereen die de vorige keer kaarten had gekocht een reserveringslink toegestuurd.”

De coronaperikelen bleken, hoe dubbel ook, gunstig voor Nederlandse fans. ,,Veel buitenlandse fans haakten af vanwege verplichte quarantaine of risico’s die ze liever wilden mijden. Des te meer bleef daardoor voor Nederland over.”

Volledig scherm John van Uden op een selfie met Getty Kaspers, een Nederlandse winnaar van het songfestival met Teach In. © John van Uden

Toch erbij zijn

OGAE kan buitenlandse supporters echter een alternatief bieden. Tot en met 22 mei verzorgt de Nederlandse afdeling het dagelijkse onlineprogramma ESC Fanzone, te volgen via escfanzone.tv. Het programma, omwille van het internationale publiek in het Engels gepresenteerd, behelst onder andere een dagelijks journaal, een talkshow en voor- en nabeschouwingen. Ook is er een quiz, gepresenteerd door Saskia van Zutphen en Paulette Willemse, die in 1997 aan het songfestival meededen als leden van Mrs. Einstein.

Van Uden: ,,Vorig jaar zouden we een EuroFanCafé met een week lang allerlei nevenactiviteiten verzorgen vanuit de Maassilo in Rotterdam. Dit jaar was het lange tijd niet duidelijk of het doorging. We hebben in korte tijd dit alternatief op kunnen zetten en denken daarmee wel iets aardigs te bieden voor de thuisblijvers.”

Quote 3500 man is best veel onder deze omstandig­he­den. Ze hadden ook helemaal niemand toe kunnen laten John van Uden, Bestuurslid OGAE

Niet doods

Van Uden zal op avonden die hij in Ahoy bijwoont telkens een van de 3500 toeschouwers zijn. Terwijl de Rotterdamse concert-tempel een capaciteit van 11.000 heeft. Hij verwacht echter niet dat het bizar of doods aan zal doen. Hij ziet zelfs enige voordelen aan de situatie.

,,3500 mensen kunnen best wat herrie maken. Verder heb je goed zicht op de Green Room, waar de kandidaten zitten. Die ruimte staat nu op de vlakke vloer waar normaal de staanplaatsen zijn. Meestal zit die Green Room ergens achter in de zaal en sta je er met je rug naar toe. Ook komt het podium ver de zaal in, dus je kunt alles goed zien. En 3500 man is best veel onder deze omstandigheden. Ze hadden ook helemaal niemand toe kunnen laten.”