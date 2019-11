Tilburgs Mediafonds kiest zes journalistieke projecten voor financiering

video Schutter Corelli­straat Tilburg reed voor crash tegen verkeer in over A58, drie mannen nog op de vlucht

13:28 TILBURG - De man die donderdagavond schoten loste in de Corellistraat in Tilburg is nog steeds voortvluchtig. Dit geldt ook voor de twee mannen die bij hem in de Audi zaten waarmee het drietal op de vlucht sloeg. De auto reed na een achtervolging op de A58 tegen de vangrail. Het lijkt erop dat er een familieruzie aan de schietpartij vooraf ging.