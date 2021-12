Tilburgs meisje (10) zegt dat stiefvader haar misbruikte en bedreigde met pistool

Middag voor senioren in Tilburg een succes: ‘Door de afwisse­ling in het programma bleef je erbij’

TILBURG - Ontmoetingen in een programma van muziek en activiteiten. Dat is het idee achter Grijs Gedraaid, speciaal gericht op een wat ouder publiek. Het was niet wat iedereen ervan verwacht had, maar voor de meesten was het een aangename verrassing.

12 december