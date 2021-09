Tilburgs Oktoberfest ‘met pijn in het hart’ naar 2022 verplaatst

In mei van dit jaar leken de signalen nog op groen te staan voor een ‘spetterende jubileumeditie’ van het Tilburgse Oktoberfest in de Kupelhalle (Koepelhal). Die tiende editie zou eigenlijk in 2020 worden gehouden, maar werd vanwege de coronamaatregelen een jaar uitgesteld en stond gepland op 15 en 16 oktober 2021. Echter: ook dit jaar mist de organisatie de basis ‘voor een verbroederend feest, waarin mensen in een ongedwongen sfeer vrij kunnen bewegen.’



,,We nemen dit besluit met pijn in ons hart”, laten de organisatoren Rob Reijnen en Alex Boonmann weten. ,,We hadden heel graag onze Geburtstag Party in een volle Koepelhal willen vieren. Helaas kan de gemeente ons nog onvoldoende duidelijkheid geven over de kaders ten tijde van het evenement.” Daarbij, klinkt het, wordt er in de samenleving nog heel verschillend gedacht over grote feesten binnen. ,,Die onzekerheid laat ons geen andere keuze dan het evenement opnieuw af te gelasten.”