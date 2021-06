Tilburgs orkest mag tien keer het podium op in concertgebouw. ‘Mooiste zaal van de wereld’

TILBURG - Het Tilburgse kamerorkest Kamerata Zuid verzorgt na de zomer tien optredens in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het is onderdeel van een tournee rond de muziek van Ludovico Einaudi met pianiste Iris Hond. Het ensemble timmert flink aan de weg.

,,We hebben de laatste tijd heel wat vreugdesprongetjes gemaakt”, zegt Frank Adams, dirigent en artistiek leider van Kamerata Zuid. “Bij mijn weten zijn wij het eerste Tilburgse ensemble dat in de mooiste zaal van de wereld optreedt. En dan meteen tien keer achter elkaar. Ons management Friendly Fire had ons voorgesteld om iets met Iris Hond te doen.”

Het enthousiasme kwam van twee kanten. ,,Een uitgestelde solotoer van Iris met muziek van Einaudi in de kleine zaal van het Concertgebouw zou precies in de periode vallen dat we met haar gingen optreden. Ze vroeg of we mee wilden naar het Concertgebouw. Die wilden ons er graag bij hebben. Met tien optredens in vier dagen. Dat is toch een erkenning van waar we mee bezig zijn. Dan spelen we ook werk van Arvo Pärt en Igor Stravinsky, inspiratiebronnen voor Einaudi. En nummers die Iris speciaal voor deze tournee geschreven heeft.”

Subsidie

Het goede nieuws kan inderdaad bijna niet op voor Kamerata Zuid. Het gezelschap was in eerste instantie onder de zaaglijn geëindigd bij de provinciale subsidieverdeling, maar krijgt nu alsnog drie ton. Dat bedrag komt bovenop de twee ton van de gemeente Tilburg. ,,Dat was ook reden voor een vreugdesprong. Nu kunnen we gaan bouwen. Nationaal aan de weg timmeren. Dat doen we vanuit Tilburg. Hier is ons huis en ons hart. We willen ook een promotor zijn van de Concertzaal. De NPO gaat in september de première van het Einaudi programma de Concertzaal opnemen voor een registratie op televisie.”

Dat is nadat een unieke samenwerking afgelopen zomer van Kamerata Zuid met de veelzijdige popzanger Jett Rebel ook al door de NPO opgenomen was. Sinds zondag is het concert op NPO Start te bekijken. “Het regent goed nieuws”, grijnst Adams breed. “We werken met een fantastische lichtman. Dat maakt de Concertzaal een extra inspirerende omgeving voor de NPO.”