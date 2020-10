Tilburgs protest tegen Poolse abortuswet: ‘I wish I could abort my government’

TILBURG - De grootse protesten in Polen tegen de aanscherping van de abortuswetten krijgen ook navolging in Nederland. Zaterdagmiddag demonstreerden in Tilburg zo'n tweehonderd mensen aan het Stadhuisplein.

'Don't fuck with my freedom' en 'I wish I could abort my government', stond er op de kartonnen borden die demonstranten hebben meegenomen naar het pleintje naast Theaters Tilburg. En 'PiS Off' en 'No PiS only peace', doelend op de conservatieve Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Daartussen ook een groot groen spandoek in het Nederlands, waar met zwarte letters 'Baas in eigen buik' op staat. ,,Bar en boos en onvoorstelbaar dat ik na veertig jaar nog ergens met dit doek moet gaan staan", vindt de Tilburgse Marjo Hoogzaad (67). ,,Destijds demonstreerden we in Amsterdam met de Dolle Mina's, maar dat dit vandaag de dag ook nog moet maakt me verdrietig en geeft aan dat er eigenlijk weinig veranderd is."

Veranderingen nodig

Martynka Stachorska (24), die de demonstratie mede organiseerde, was content met het verloop en de opkomst. ,,Ik ben heel blij. In Polen zijn veel veranderingen nodig, waarvan de abortuswet de eerste is. Die boodschap moeten we verspreiden, hoe meer mensen die horen, hoe beter", zegt de Poolse die sinds drie maanden in Tilburg studeert.

Toespraken in het Pools en Engels konden op luid gejuich rekenen, terwijl auto's met een Pools kenteken op de Cityring middels getoeter hun betrokkenheid betuigden. Wat Stachorska betreft blijft het niet bij dit protest. ,,We gaan posters ophangen in de stad voor extra zichtbaarheid en er zijn ook demonstraties in andere Nederlandse steden."

Wereldwijd nieuws

Zaterdag was er ook een demonstratie in Maastricht, volgende week volgt Eindhoven. ,,Het is vreemd om dit in tijden van corona te doen en de gezondheid op het spel te zetten, maar ik kan niet thuis blijven zitten." Zuzanna (26) komt uit Den Haag, maar is voor de demonstratie naar Tilburg gekomen. ,,Dit is het moment, voorheen was de abortuswet enkel een item onder Polen op social media, nu is het wereldwijd nieuws. Er zijn groepen die denken te kunnen beslissen over vrouwen en hun kinderen. Welke groepen dat ook zijn, het gaat er om dat principe tegen te gaan."

In haar hand heeft ze een bordje waar 'Bydzie Haja' op staat, wat in het dialect van haar geboorteplaats Katowice zoveel betekent als: 'het gaat uit de hand lopen'. Zover komt het niet, want ondanks dat het pleintje vol staat met 150 demonstranten, het maximaal toegestane aantal door de gemeente, draagt iedereen een mondkapje en wordt afstand gehouden. De demonstranten die niet meer binnen de hekken mochten vonden daarbuiten alsnog een plekje.

Zoals het Poolse koppel Gregory en Ursula (beiden 32) die sinds vier jaar in Tilburg wonen. ,,Dit gaat niet alleen om vrouwen", zegt Gregory. ,,De regering probeert tijdens corona dit soort maatregelen door te drukken. We betalen als land een prijs door op extremisten te stemmen. Tegelijkertijd is dat wat voor verandering kan zorgen. Ons laten horen zoals hier en anders stemmen."