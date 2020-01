Tilburgs Roadburn wint IJzeren Podiumdier voor ‘Beste Festival’

Walter Hoeijmakers, creatief directeur en brein achter het festival, nam de prijs in ontvangst. De jury was bijzonder lovend over het rockfestival, dat sinds 1999 in Tilburg gehouden wordt: ‘Al jarenlang wordt Roadburn in binnen- en buitenland, ver buiten de Europese grenzen geroemd. Zeer secuur wordt gezocht naar de muzikale parels in het meeslepende, heavy spectrum. Daarnaast wordt de intieme, ‘afficionado-sfeer’ zeer streng bewaakt. Er worden artiesten gepresenteerd die nergens anders te ervaren zijn. Door de compromisloze, zuiver artistieke keuzes blijft dit festival zijn tijd ver vooruit", klonk het.

Met de onderscheiding treedt het festival in de voetsporen van onder andere Le Guess Who?!, Down The Rabbit Hole, Best Kept Secret en WOO HAH!. Roadburn 2020 vindt van 16 tot en met 19 april plaats in 013 Poppodium en de Spoorzone in Tilburg.