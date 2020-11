Tilburgs schaatsparadijs van de baan: ‘Hopelijk kan het in 2021 wel weer’

Voor de organisatoren is het rampzalig, laat Vale weten. Hij wordt op meerdere fronten getroffen. De schaatsbaan in Bergen op Zoom gaat eveneens niet door en daarnaast is Vale een kermisexploitant. Ook op dat gebied viel er dit jaar bitter weinig plezier te beleven.



,,Het is een onzekere tijd waarin we keuzes moeten maken in het belang van ieders gezondheid”, aldus de schaatsbaan-organisatoren. ,,Onder de huidige omstandigheden zien we geen mogelijkheden om het Winterparadijs te laten plaatsvinden zoals het bedoeld is, zonder concessies te doen aan het geweldige concept”



De laatste schaatsbaan van de binnenstad dateert alweer uit 2012. Toen was er in de Koepelhal eenmalig een schaatsbaan van 400 vierkante meter, maar de inkomsten vielen tegen. Het jaar daarvoor lag er een schaatsbaan op het Pieter Vreedeplein. Die trok tussen de 25.000 en 30.000 mensen.



De initiatiefnemers kijken terug op ‘een prachtig Tilburgs winterparadijs in 2019.’ ,,Vol vertrouwen nemen we die ervaringen mee en kijken we uit naar 2021. Dan staat het wat ons betreft weer op de agenda.”