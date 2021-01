Tilburgs schoonmaakbedrijf moet toch boete betalen nadat werknemer stukje vinger verliest

Vrouw (25) pint duizend euro met gestolen pinpas van bejaarde (89): aangehou­den in Tilburg

12 januari TILBURG - Een 25-jarige vrouw die in juni 1.000 euro met een gestolen pinpas opnam is maandag aangehouden in Tilburg. Een 89-jarige vrouw werd slachtoffer van de pinpasfraude.