Tilburgs Spoorpark in trek als sportpark: ‘Iedereen welkom, maar claim geen ruimte’

Tilburger (42) opgepakt voor spugen in gezicht van 21-jarige supermarkt­be­vei­li­ger

20 augustus TILBURG - Een 42-jarige Tilburger is woensdagavond opgepakt omdat hij een beveiliger (21) van een supermarkt aan de Westermarkt tot vier keer toe in haar gezicht had gespuugd. Ook dreigde hij haar dood te steken. Het gaat om een bekende van de politie en de beveiliger: hij zorgt volgens de politie vaker voor overlast.