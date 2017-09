Tilburgs studentenbedrijfje Mr. Winston gaat los met kassasysteem voor horeca

Andre en Lola geven al twaalf jaar circusles aan kinderen

11 september TILBURG - Andre Vylehzhanin en Lola Töning zijn de steunpilaren van jeugdcircus Pinilotta in Tilburg. De twee hebben veel ervaring in het klassieke circus en geven zo'n twaalf jaar les aan kinderen. Zaterdag 16 september doen hun jonge artiesten mee aan talentenjacht Circus Got Talent. Dochter Nikita (14) is de luchtacrobate van het stel.