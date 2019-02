Tilburgs treinproject: toen feest, nu beschaamd zwijgen

update Hulpdien­sten gehinderd door omstanders die langs afzetlint willen rond grote brand in Biezenmor­tel

1 februari BIEZENMORTEL - Terwijl de brandweer alle ruimte nodig had om de grote brand in een stal in Biezenmortel te blussen, probeerden vrijdagmiddag passanten om het afgezette gebied in te komen. Zij zorgden voor een opstopping, waardoor de hulpdiensten werden gehinderd.