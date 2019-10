Tilburgs trio TeaTime Company op Circolo, acrobatiek met twintig palen.

Floor Westerbur­gen is nieuwe directeur van Stichting Ateliers Tilburg

16:03 TILBURG - Floor Westerburgen is de nieuwe directeur van Stichting Ateliers Tilburg. Ze volgt Alex van Zundert op, die de stichting elf jaar leidde. Westerburgen was in het verleden verantwoordelijk voor het pr- en communicatiebeleid van het Textielmuseum en beschikt over een breed netwerk in de culturele sector. Ze gaat deze nieuwe functie vervullen naast haar huidige werkzaamheden bij het Theresialyceum. Van Zundert (69) draagt het stokje met ingang van 1 december over.