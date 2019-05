Tilburgs Vertrouwensexperiment bij Peerke: bevrijd van opgejaagd gevoel

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de expositie ‘Arm in Arm met Peerke’, over de geschiedenis van de armoede en armoedebestrijding in Tilburg. Aan het Vertrouwensexperiment doen 800 Tilburgers mee, verdeeld over vier groepen met verschillende regimes. Het experiment loopt dit jaar af, maar eerste resultaten worden ook deze zondag al gedeeld. In het Brabants Dagblad deelde deelneemster Jolan eerder al haar verhaal over het experiment. De bijeenkomst zondag begint om 14 uur. Adres: Pater Dondersstraat 20.