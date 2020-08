Tilburgs woning alsnog op slot na vondst duizenden xtc-pillen

TILBURG - Een woning aan de Lambert de Wijsstraat in Tilburg gaat alsnog zes maanden op slot vanwege de vondst van duizenden xtc-pillen en bijna een kilo amfetamine in oktober vorig jaar. De eigenaar probeerde het besluit van de burgemeester tegen te houden, maar de rechter vindt dat de beslissing terecht is genomen.

Agenten troffen de drugs aan tijdens een huiszoeking in het pand nadat eerder een melding bij de politie was binnengekomen. De eigenaar ontkent de aanwezigheid van de harddrugs in zijn huis niet, maar stelt dat die van iemand anders zijn. Hij zou door een lid van een motorbende zijn gedwongen de verdovende middelen in zijn woning te bewaren, maar ze zeker niet zelf te hebben verhandeld.

Geen overlast

De man vindt dat hij onevenredig hard wordt getroffen door het besluit van de burgemeester. Hij wijst erop dat er nooit vanuit de woning is gedeald en de omgeving dus geen last heeft ondervonden. Ook moeten zijn vriendin en hun zoontje van 8 jaar nu op zoek naar vervangende woonruimte. Bovendien wordt de ex-partner van de man de dupe, omdat de voorraad van haar winkel opgeslagen ligt in de koelcel in zijn woning. Die kan niet elders worden ondergebracht en dreigt zo te bederven. De man is zijn baan onlangs kwijtgeraakt en zijn vriendin kampt met een alcoholverslaving.

Verantwoordelijk

De rechter oordeelt echter dat gezien de 'zeer grote hoeveelheid harddrugs' de burgemeester terecht heeft geconstateerd dat de woning 'een schakel vormde in de keten van drugshandel'. Of er al dan niet daadwerkelijk is gedeald vanuit de woning doet daar volgens hem niets aan af. De man is verantwoordelijk voor wat er in zijn woning aanwezig is. En voor alle overige problemen, zoals het vinden van vervangende woonruimte en andere hulp, zijn volgens hem instanties en oplossingen voor handen.