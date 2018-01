Tilburgs ziekenhuis gebruikte rampenplan voor stormslachtoffers

Thom Haye: nog lang geen Indonesië

15:15 Bij Thom Haye, de 22-jarige middenvelder van Willem II, stroomt Indonesisch bloed door de aderen. Hij wil er ook best graag nog eens gaan voetballen, maar dat is iets voor later. Voorlopig concentreert hij zich op de tweede helft van de competitie en de wedstrijd tegen FC Groningen.