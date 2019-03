TilburgsAns krijgt meer ‘Reeshof’: nieuwe pictogrammen moeten deze zomer klaar zijn

,,We krijgen regelmatig verzoeken verzoeken om pictogrammen toe te voegen", zegt vormgever Sander Neijnens namens TilburgsAns. ,,Dat kan wel, maar het kost veel tijd en geld hebben we er niet voor."

Ook Udenhout en Berkel-Enschot

Vanuit Reeshof Cultuurt is geld beschikbaar, waarmee een balletje aan het rollen kwam. Een rondgang door het stadsdeel heeft geleid tot zes nieuwe pictogrammen met karakteristieke zaken uit de Reeshof. Daaronder is de faunabrug over het Wilhelminakanaal, de 'konijnenoren' naast de brug in de Burgemeester Letschertweg, en de bijzondere padenstructuur - een spiraal - in het Reeshofpark.

In totaal heeft TilburgsAns 30 nieuwe pictogrammen in de maak, waaronder enkele over Udenhout en Berkel-Enschot. Welke? Neijnens: ,,Hierover moeten we nog in overleg met de dorpsraden." Het is de bedoeling dat de nieuwe tegen de zomer gereed zijn.