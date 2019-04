Tilburgse (22) krijgt eigen gestolen fiets aangeboden via Marktplaats

De fiets werd in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen vanaf een half open balkon aan de Groeseindstraat in Tilburg. De eigenaresse, een 22-jarige vrouw uit die stad, besloot direct op Marktplaats te kijken. Ze zag daar een geschikte fiets en stuurde een berichtje naar de adverteerder.

Die reageerde dat de fiets net was verkocht, maar dat hij wel nog een mooie damesfiets met zeven versnellingen had staan. Hij stuurde foto’s van de tweewieler mee, waarop de de vrouw haar eigen gestolen fiets herkende. Ze maakte een afspraak met hem en schakelde ondertussen de politie in.