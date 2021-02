Tilburgse actie voor favoriete kroeg gaat als een speer: shirt Le Clochard en De Baret aan kop

Dorpskwis van Moergestel voor derde keer op rij afgelast: corona

6 februari MOERGESTEL - Voor de derde keer zet corona een streep door de dorpskwis van Moergestel. Op 27 maart had Quispel in de herkansing moeten gaan, maar ook deze keer zit het er vanwege de coronamaatregelen niet in.