Tilburgse actrice Annemieke Ros verruilde de kerk voor het theater

In ‘Flikken Maastricht’ speelde ze een heetgebakerde, magere drugsverslaafde. En met haar eigen gezelschap De Meiden maakt ze ‘punky, onverantwoorde, vieze voorstellingen’. Die omschrijving is van haarzelf. Als tiener zou Annemieke Ros (36) die woorden nooit hebben gebruikt. De Tilburgse actrice groeide op in een christelijk gezin, Nederlands gereformeerd,in Rotterdam. Ze zat ‘s zondags tweemaal in de kerk en ging naar de bijbelschool. ,,Ik was een fanatiek christen. Ik zei als kind dat ik balletdanseres of toneelspeler wilde worden, maar niemand nam dat serieus. Ze vonden me meer een dramatische persoonlijkheid.”