Tilburgse automatiek met kunst nu al in 33 steden

Tilburgse Kermis gaat Breda helpen bij nieuwe opzet najaarsker­mis op Chasséveld

7:00 BREDA - Breda schakelt de hulp in van de Tilburgse Kermis om de najaarskermis op het Chasséveld volgend jaar een boost te geven. Een ‘combideal’ is in de maak: attracties die in Tilburg staan, kunnen straks gemakkelijker aansluiten in Breda. Maar dat is tegen het zere been van de kermisexploitanten die al jaren in Breda staan.