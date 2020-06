Tilburgse automobilist ‘is niet zo van de spuitjes’ en weigert mee te werken aan bloedproef

De man werd met zijn auto rond 01.50 uur voor een controle aan de kant gezet in de Magazijnstraat in Tilburg. Agenten zagen dat op de bijrijdersstoel een zakje hennep lag, de auto rook daar ook sterk naar. Vanwege het vermoeden dat de bestuurder mogelijk onder invloed van drugs reed, werd de man gevraagd mee te werken aan een speekseltest en een bloedproef. Dat weigerde hij. De Tilburger zei de bloedafname te weigeren omdat hij niet zo van de spuitjes is. Hij had geen rij- of ander identiteitsbewijs bij zich en is daarna aangehouden. Het rijbewijs van de man is ingevorderd, de auto waarin hij reed is in bewaring genomen en weggetakeld.