Tilburgse ‘babbeltrucdief’ (48) aangehouden na meerdere pogingen tot diefstal

Met mobiele prikstraat en ‘vaccinatie-bus’ worden in Tilburg mensen bereikt die zich niet zo snel laten prikken

1 juli TILBURG - Vaccineren in de wijk, zonder afspraak, gewoon langskomen met je identiteitsbewijs. GGD Hart voor Brabant is hier donderdag mee gestart in Tilburg-Noord. Groenewoud en Tilburg-West volgen snel. Het is voor het eerst dat GGD Hart voor Brabant bewoners in wijken opzoekt voor hun coronaprik.