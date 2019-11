Tilburgse band Krezip krijgt week na nieuw album al gouden plaat: ‘We zijn sprakeloos!’

Krezip ontving de gouden plaat tijdens de opnames van het radioprogramma Muziekcafé van NPO Radio 2 in Hilversum. De plaat wordt uitgereikt wanneer er meer dan twintigduizend albums zijn verkocht.

,,We zijn over the moon en sprakeloos! Dankjewel voor al jullie oneindige enthousiasme! Allemaal GOUD!”, schrijf de band op Facebook.

De plaat werd uitgebracht tien jaar nadat de band besloot uit elkaar te gaan. Op het album staan tien nummers, waaronder de hits Lost Without You en How Would You Feel.

Comeback

De ‘gezelligste band van Nederland’, zoals het Tilburgse Krezip bekend stond, kwam in januari dit jaar met een comeback. Elf jaar lang zetten Jacqueline Govaert en haar band Tilburg muzikaal op de kaart. De band werd gevormd met klasgenoten van de Tilburgse rockacademie . Maar, zo vertelde Govaert later, de kleedkamer was soms ook een bolwerk van spanning. Toen Krezip zichzelf in 2009 ophief, was het vooral Govaert die de band snel achter zich wilde laten. ,,Ik wilde me echt afzetten tegen de band, duidelijk maken dat er een nieuwe periode was aangebroken.”

Dankbaar