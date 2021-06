Volgens de bassischooldirecteur Emmy Hart zijn er meerdere reden voor de wijziging en is het niet per se de naam of het omstreden imago van de prins zelf. ,,Het gaat wel door ons heen, maar het is zeker niet de belangrijkste reden voor de verandering. Er zijn heel veel scholen die die naam dragen. Wat dat betreft was het wel vertrouwd. Maar we willen een moderne school zijn en Prins Bernard geeft het toch een stoffig imago. Het moet passen bij het nu.”

De nieuwe naam werd gisteren in de feestweek rond het zestigjarig bestaan van de school onthuld en komt voor de honderd zestig leerlingen met zeven beloften die ‘hartelijkheden’ worden genoemd. ,,Zo willen we ons als school profileren. Daar zijn we een jaar of vijf mee begonnen en nu was het tijd om de naam te veranderen.”

Overigens vraagt de schooldirecteur zich hardop af of de leerlingen de prins naar wie de school vernoemd is nog wel kennen. ,,Ik denk dat ze eerder associaties hebben met de jonge Prins Bernard.” En waar die nieuwe naam dan vandaan komt? Die is volgens de school omdat er hart voor onderwijs en voor de leerlingen is. Gevolgd door het huisnummer van het gebouw.