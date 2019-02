Tilburgse Beauty’s and Brains in finale landelijke schoonheidswedstrijd: ‘Ze kijken naar meer dan alleen je lichaam’

“Ik krijg een half jaar de tijd om mijn doelstellingen te verwezenlijken. Als het binnen deze tijd niet lukt om iemand achter me te krijgen, lukt het volgens de organisatie ook niet om de rest van de wereld mee te krijgen”, vertelt Van den Oetelaar, doelend op de wereldtitel. Het goede doel, ‘Stop domestic violence against women’, ligt haar na aan het hart. Ze kent zelf een misbruikverleden.



“Maar juist daarom zegt mijn hart ‘Rebecca, je moet deze vrouwen helpen!” Dat de bikinironde geen onderdeel is van deze Mrs-verkiezing juicht ze alleen maar toe. “Het past niet bij het goede doel. Al zou ik anders wel gewoon hebben meegedaan. Ik ben een vrouw en mag doen wat ik wil.” Als alternatief ontwerpen de finalisten een nationaal kostuum. “Tilburg is een textielstad. Ik wil daarom ook iets doen met wol en molens, zo excentriek mogelijk.”



De aankomende tijd bezoekt ze safehouses en praat ze met vrouwen over hun gebeurtenis. “Ik ben benieuwd hoe lang het duurde voordat ze hun mond open durfde te doen en of ze goed zijn geholpen. Mocht ik winnen, kan ik daar wat mee doen. Mijn doel is om het hulpverleningssysteem te veranderen.” Hoe groot de kans is dat ze de Mrs-verkiezing voor vrouwen van 24 jaar en ouder wint? “Groot. Ik weet van mezelf dat ik een krachtig persoon ben, menslievend en ik heb een groot netwerk rondom mijn modellenwerk opgebouwd.”