Tilburgse bedrijven in metaalsector staken: ‘Na zes maanden blijft het nog altijd stil bij werkgevers’

Willem II weet de laatste jaren wel raad met PSV in Tilburg

9 mei Willem II verloor slechts één van z'n laatste vijf thuisduels met PSV in de eredivisie. Ook in de voorbereiding op het huidige seizoen wisten de Eindhovenaren een vriendschappelijke wedstrijd in Tilburg niet te winnen (1-1). Hoe loopt het vanmiddag (aanvang 16.45 uur) af?