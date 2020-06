Tilburgse bedrijvenlobby breekt lans voor Wijkevoort

TILBURG - Is het voorgenomen bedrijventerrein Wijkevoort nou bedoeld voor Tilburgse bedrijven die op hun huidige locatie niet meer uit de voeten kunnen? Of gaan daar ondernemingen terecht komen van buiten, het buitenland zelfs?

De vraag groeide uit tot het hoofdbestanddeel van een eerste omgevingsdialoog over de toekomst van het gebied tegen de A58 aan de uiterste westrand van Tilburg. En het antwoord, sinds donderdagavond, is: Wijkevoort is voor beide.

Een spervuur van chat-vragen

Zeventig mensen namen deel aan de door de gemeente georganiseerde dialoog. Voor het overgrote deel omwonenden en bewoners van Reeshof die zeer kritisch en strijdbaar staan tegenover opoffering van het nu nog open landschap. Dat bleek wel uit een spervuur aan chats en enkele korte gesproken vragen en statements. Niet in een zaaltje, maar via tablet en computerscherm. Zo zal het de komende weken in nog drie deelsessies gaan.

‘Nut en noodzaak’ van Wijkevoort was gisteren het hoofdthema. En daarin zette een door de Tilburgse bedrijvenlobby BORT ingebracht filmpje de toon. Boris Kwantes, medebestuurder bij Van Eerd (verpakkingen) en logistiek ondernemer Florent Claessen braken daarin een lans voor nieuwe hectares, de bestaande zitten ramvol. En Wijkevoort is de enige plek die daarvoor in voorbereiding is.

Quote Doodzonde als bedrijven niet door kunnen groeien en daardoor uit Tilburg weg zouden moeten Florent Claessen, Logistiek ondernemer

Claessen: ,,Doodzonde als bedrijven niet door kunnen groeien en daardoor uit Tilburg weg zouden moeten.” En BORT-voorzitter Marc Heuvelmans, die als digitaal aanwezige werd uitgedaagd: ,,Klip en klaar, wij willen ruimte voor bedrijven die in Tilburg werkgelegenheid komen brengen en ruimte voor bedrijven die anders mogelijk gedwongen zijn te vertrekken.”

Maar is het niet zo dat B en W van Tilburg voor Wijkevoort koersen op de vestiging van bedrijven in de XXL-logistiek en ‘slimme maakindustrie’? Zeker, antwoordde Arjen Wennink van de gemeente. ,,Maar natuurlijk hopen we ook dat bedrijven uit Tilburg zich daar op kavels groter dan 5 hectare gaan vestigen. Dat geeft dan weer ruimte op de huidige bedrijventerreinen.”

Quote We gaan een heel gebied de vernieti­ging in jagen voor groei die er helemaal niet is J. Obels, Bewoner Reeshof

Echter, is die ondernemersbelangstelling nog wel zo sterk? De critici vroegen het zich ten zeerste af. ,,De hele logistieke wereld gaat veranderen”, stelde Reeshofbewoner J. Obels. ,,Grote bedrijven zien ook de klimaatcrisis, die erger is dan Covid-19. Tilburg is aan het investeren in een eindig model. We gaan een heel gebied de vernietiging in jagen voor groei die er helemaal niet is.”