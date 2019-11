Tilburgse Blue: speelse zelfhulp bij kindermishandeling

Blue popt vanaf vandaag, de eerste dag van de Week tegen Kindermishandeling, op rond Youtube-filmpjes waar kinderen veel naar kijken. Hij vertelt dat-ie zelf een tijdje te weinig te eten kreeg en slecht werd verzorgd. Hij vertelde het op school en nu gaat het goed. ‘Nooit ok als iemand je pijn doet', luidt de boodschap, ‘je kunt ook de papa of mama van een vriendje vragen of bellen of chatten met de Kindertelefoon',

Het innovatieve idee is bedacht met Garage2020 en de Taskforce Kindermishandeling in de regio Tilburg. Die laatste sluit ook dit jaar met een uitgebreid programma aan bij de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Voor 30.000 kinderen in de Regio Hart van Brabant is er een themakrant. Terugkerende boodschap: in elke schoolklas zit een kind dat er slachtoffer van is, meestal moet dat het stellen zonder hulp.

Boksen tegen kindermishandeling