Tilburgse boa’s met bodycams en handboeien de straat op na toename van agressie en geweld

Fikse tekorten? Goirle houdt 6 miljoen over, maar rekent zich niet rijk

GOIRLE - Een tekort van 315.000 euro in 2025 is plots een overschot geworden. En niet bepaald een kleintje: de gemeente Goirle houdt in dat jaar bijna 6 miljoen euro over door een hogere uitkering van het Rijk. Toch waarschuwt de wethouder voor te veel gejubel.

20 juli