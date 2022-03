Tilburgse brouwmeester brouwt voor dochtertje: ‘Voor veel mensen is epilepsie denk ik toch een ver-van-het-bed-show’

Drie flitsbezor­gers in Tilburg, maar welke is het snelst? En welke het goedkoopst? (Of is dat de Appie?)

TILBURG - En dat is drie. Getir is de nieuwste flitsbezorger in de stad, na Flink en Gorillas. De belofte: boodschappen in huis in luttele minuutjes. Tijd voor de test: Welke is het snelst? Welke het goedkoopst? Waar is het bier het koudst? De avocado het rijpst? En kun je stiekem niet beter naar de Appie?

2 maart