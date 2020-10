Tilburgse Bryan overspoeld met lovende reacties na ontvangen van emotionele brief over overleden vader

De vrouw kwam Bryan op het spoor nadat hij te zien was in het NPO 2-programma ‘Wie kent mij nog’. Ze zocht hem op via Facebook en duwde hem tijdens een winkelrondje door de Albert-Heijn, op het werk van Bryan, een handgeschreven brief in zijn handen. ‘Jouw vader heeft in 2012 bij ons gewerkt met allerlei klussen tijdens onze verhuizing’, zo staat er op het papiertje geschreven. ‘De laatste weken kwam hij niet meer. Ik denk dat zijn gezondheid niet zo goed meer was. Maar hij had nog wel wat geld van ons te goed. Hij heeft ervoor gewerkt en daarom wil ik het aan jou geven. Honderdvijftig euro.’